Артета: «Сака нужно стать безжалостным победителем»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о том, какого характера требует от своего подопечного Букайо Сака. Испанец хочет, чтобы полузащитник стал более уверенным в психологическом плане.

«Ему нужно стать безжалостным победителем. Вот и всё. Это тот менталитет, который я хочу от него видеть. Он должен выигрывать футбольные матчи в одиночку и жить своей профессией, думая: «Завтра я убью соперника», – сказал Артета на пресс-конференции.

Напомним, что Сака близок к продлению контракта с «Арсеналом». Нынешнее соглашение 20-летнего футболиста с «канонирами» рассчитано до 2024 года.