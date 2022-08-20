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Артета: «Сака нужно стать безжалостным победителем»

 
20 Августа 2022 • 15:49 Комментировать
Борнмут
...
Арсенал
7.70 4.70 1.42
Через 3 ч. 3 мин.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о том, какого характера требует от своего подопечного Букайо Сака. Испанец хочет, чтобы полузащитник стал более уверенным в психологическом плане.

«Ему нужно стать безжалостным победителем. Вот и всё. Это тот менталитет, который я хочу от него видеть. Он должен выигрывать футбольные матчи в одиночку и жить своей профессией, думая: «Завтра я убью соперника», – сказал Артета на пресс-конференции.

Напомним, что Сака близок к продлению контракта с «Арсеналом». Нынешнее соглашение 20-летнего футболиста с «канонирами» рассчитано до 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Букайо Сака
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БОРНМУТ АРСЕНАЛ
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