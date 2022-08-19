Артета рассказал, как изменился Жезус за последние годы

Наставник «Арсенала» Микель Артета вновь похвалил Габриэля Жезуса.

Испанский специалист работал ассистентом Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити», когда Жезус защищал цвета «горожан». В конце 2019 года Артета возглавил «Арсенал», а этим летом в том же направлении проследовал и бразильский форвард.

«Пожалуй, главная разница между тем Жезусом, которого я знал по работе в «Манчестер Сити», и нынешним – его зрелость. За эти несколько лет он набрался опыта и сильно подтянул английский язык. Здесь у него другая роль, и вы уже видите это», – рассказал Артета.

Переход Габриэля Жезуса, напомним, обошёлся «Арсеналу» более чем в 50 млн евро.