Артета – о трансферах: «Мы ищем только топ-футболистов»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал возможные трансферы своей команды до закрытия окна. Испанский специалист отметил, что потенциальные новички должны соответствовать уровню клуба.

«Это должны быть подходящие игроки. Мы хотим подписывать только топ-футболистов, иначе это не будет иметь никакого смысла. Тем не менее, я буду очень счастлив, если смогу выжать максимум из той обоймы, которая есть в моём распоряжении», – сказал Артета на пресс-конференции.

Напомним, что этим летом «Арсенал» подписал таких футболистов, как Габриэль Жезус, Александр Зинченко и Фабиу Вийера. После двух туров АПЛ «канониры» разделяют лидерство в турнирной таблице с «Манчестер Сити».