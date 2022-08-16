Фердинанд призвал не сравнивать с ним молодого защитника «Арсенала»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд не одобряет сравнения с собой центрального защитника «Арсенала» Вильяма Салиба.

21-летний француз очень уверенно провёл два дебютных матча в Премьер-лиге, удостоившись множества комплиментов и сравнений с одним из лучших центрбеков Англии нового времени.

«Сколько игр в Премьер-лиге провёл Салиба, и сколько игр было у меня в его возрасте? – задаётся вопросом сам Фердинанд, рассуждения которого приводит Daily Mail. – В то время я побил трансферный рекорд Англии, как можно нас сравнивать? Это просто безумие. Дайте этому парню время. У него всё хорошо, но не нужно делать поспешные выводы», – заявил англичанин.