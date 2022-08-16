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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фердинанд призвал не сравнивать с ним молодого защитника «Арсенала»

 
16 Августа 2022 • 22:15 Комментировать (1)
Борнмут
...
Арсенал
7.80 4.60 1.40
20.08 19:30

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд не одобряет сравнения с собой центрального защитника «Арсенала» Вильяма Салиба.

21-летний француз очень уверенно провёл два дебютных матча в Премьер-лиге, удостоившись множества комплиментов и сравнений с одним из лучших центрбеков Англии нового времени.

«Сколько игр в Премьер-лиге провёл Салиба, и сколько игр было у меня в его возрасте? – задаётся вопросом сам Фердинанд, рассуждения которого приводит Daily Mail. – В то время я побил трансферный рекорд Англии, как можно нас сравнивать? Это просто безумие. Дайте этому парню время. У него всё хорошо, но не нужно делать поспешные выводы», – заявил англичанин.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Рио Фердинанд Вильям Салиба
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БОРНМУТ АРСЕНАЛ
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Комментарии (1)
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LMI
16 Августа 2022 в 22:36
Обиделся? Ах ты горемыка долбаная
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