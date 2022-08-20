«Арсенал» предлагает Мартинелли новый контракт на улучшенных условиях

Лондонский «Арсенал» хочет вознаградить своего нападающего Габриэля Мартинелли новым контрактом. По информации от PA Sport, «канониры» уже начали переговоры с бразильцем о новом соглашении.

В стане «Арсенале» довольны прогрессом Мартинелли. В первых двух турах нового сезона Английской премьер-лиги Габриэль отметился двумя голами в матчах против «Кристал Пэлас» и «Лестера».

По нынешнему соглашению Мартинелли получает зарплату, который не соответствует его вкладу в игру команды. Руководство хочет это исправить, подписав с нападающим новое соглашение.

Напомним, что 21-летний Мартинелли присоединился к «Арсеналу» летом 2019 года из бразильского «Итуано».