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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Пино интересен трём клубам АПЛ, «Вильярреал» просит 50 миллионов евро

 
16 Августа 2022 • 14:39 Комментировать
Борнмут
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Арсенал
7.80 4.60 1.40
20.08 19:30
Полузащитник «Вильярреала» Йереми Пино попал в сферу интересов трёх клубов Английской премьер-лиги. Согласно инсайдам от журналиста Фабрицио Романо, «жёлтая субмарина» будет готова расстаться с футболистом минимум за 50 миллионов евро.

Имена всех трёх клубов пока не разглашаются, но пока известно лишь то, что среди них есть лондонский «Арсенал», который достаточно давно следит за молодым талантом «Вильярреала».

В прошлом сезоне 19-летний Пино отметился за «Вильярреал» 6 голами и 4 результативными передачами в испанской Ла Лиге. В октябре талантливому футболисту исполняется 20 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Арсенал Лондон Трансферы футбола - лето 2022 Йереми Пино
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