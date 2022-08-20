Артета: «Начинаю смотреть в таблицу после 10-12 туров»

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался об удачном старте команды в новом розыгрыше Английской премьер-лиги. В первых двух турах «канониры» набрали шесть баллов, победив «Кристал Пэлас» и «Лестер».

«Мы здорово начали, но это всего две игры. Впереди еще очень много матчей. Лично я начинаю смотреть в турнирную таблицу после 10-12 туров. Команды должны провести побольше матчей, чтобы была видна реальная картина. Только тогда можно действительно понять, кто в каком положении находится», - передает слова испанского тренера клубная пресс-служба.

Следующий поединок в чемпионате Англии «Арсенал» проведет против «Борнмута».