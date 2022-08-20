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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета: «Начинаю смотреть в таблицу после 10-12 туров»

 
20 Августа 2022 • 06:31 Комментировать
Борнмут
...
Арсенал
7.70 4.70 1.42
Через 12 ч. 14 мин.

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался об удачном старте команды в новом розыгрыше Английской премьер-лиги. В первых двух турах «канониры» набрали шесть баллов, победив «Кристал Пэлас» и «Лестер».

«Мы здорово начали, но это всего две игры. Впереди еще очень много матчей. Лично я начинаю смотреть в турнирную таблицу после 10-12 туров. Команды должны провести побольше матчей, чтобы была видна реальная картина. Только тогда можно действительно понять, кто в каком положении находится», - передает слова испанского тренера клубная пресс-служба.

Следующий поединок в чемпионате Англии «Арсенал» проведет против «Борнмута».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета
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БОРНМУТ АРСЕНАЛ
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20.08  17:00 Лестер ... Саутгемптон 1.83 4.00 4.00
20.08  17:00 Кристал Пэлас ... Астон Вилла 2.50 3.20 3.00
20.08  17:00 Фулхэм ... Брентфорд 2.45 3.45 2.85
20.08  19:30 Борнмут ... Арсенал 7.70 4.70 1.42
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