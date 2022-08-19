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Роналдиньо: «Жезус – один из лучших в европейском футболе»

 
19 Августа 2022 • 20:29 Комментировать
Борнмут
...
Арсенал
7.70 4.70 1.42
Через 21 ч. 21 мин.

Бывший бразильский футболист Роналдиньо очень доволен игрой своего соотечественника Габриэля Жезуса.

25-летний нападающий этим летом перебрался из «Манчестер Сити» в лондонский «Арсенал» более чем за 50 млн евро.

«Я говорил, что он может стать одним из лучших, ещё когда он пришёл в «Манчестер Сити», – рассказывает Роналдиньо, которого цитирует Daily Mail. – Появляясь на поле, он всегда показывал высокий уровень. Думаю, там он заслуживал большего доверия. В этом сезоне я жду, что он отплатит «Арсеналу» за веру в себя, продемонстрировав, что является одним из лучших игроков не только в Премьер-лиге, но и во всём европейском футболе», – сказал легендарный экс-игрок сборной Бразилии.

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдиньо Манчестер Сити Арсенал Лондон Габриэль Жезус
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