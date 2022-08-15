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Бельерин готов расторгнуть контракт с «Арсеналом»

 
15 Августа 2022 • 17:44 Комментировать
Борнмут
...
Арсенал
7.60 4.60 1.42
20.08 19:30

Правый защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин хочет любыми путями покинуть клуб.

Испанец надеется перейти в «Бетис», которому будет трудно оформить трансфер игрока. Чтобы облегчить переход, Бельерин готов досрочно расторгнуть свой контракт с «Арсеналом», сообщает журналист Марк Ирвин. За ситуацией также следит «Барселона». Оба претендента готовы подождать до последнего дня трансферного окна в надежде на то, что «канониры» позволят 27-летнему латералю уйти в качестве свободного агента.

Эктор Бельерин провёл более двухсот матчей за «Арсенал», но в настоящий момент не проходит в основной состав.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Барселона Арсенал Лондон Эктор Бельерин Трансферы футбола - лето 2022
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