Бельерин готов расторгнуть контракт с «Арсеналом»

Правый защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин хочет любыми путями покинуть клуб.

Испанец надеется перейти в «Бетис», которому будет трудно оформить трансфер игрока. Чтобы облегчить переход, Бельерин готов досрочно расторгнуть свой контракт с «Арсеналом», сообщает журналист Марк Ирвин. За ситуацией также следит «Барселона». Оба претендента готовы подождать до последнего дня трансферного окна в надежде на то, что «канониры» позволят 27-летнему латералю уйти в качестве свободного агента.

Эктор Бельерин провёл более двухсот матчей за «Арсенал», но в настоящий момент не проходит в основной состав.