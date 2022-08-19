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Чемпионат Испании. Ла Лига

У Марсело появился новый вариант продолжения карьеры

 
19 Августа 2022 • 01:37 Комментировать
Клермон
...
Ницца
21.08 16:00

Бывшая звезда мадридского «Реала» Марсело может попробовать силы в чемпионате Франции.

Недавно в Испании сообщили о том, что бразилец подумывает о завершении карьеры, так как до сих пор не получил привлекательных предложений от европейских клубов. Согласно информации инсайдера Николо Скиры, изменить это попробует французская «Ницца», уже начавшая переговоры с пятикратным победителем Лиги чемпионов.

Марсело покинул «Реал» этим летом в качестве свободного агента после 15 лет выступлений за мадридский гранд. На счету 34-летнего бразильца более пятисот матчей за «сливочных».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марсело Ницца Трансферы футбола - лето 2022
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КЛЕРМОН НИЦЦА
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