У Марсело появился новый вариант продолжения карьеры

Бывшая звезда мадридского «Реала» Марсело может попробовать силы в чемпионате Франции.

Недавно в Испании сообщили о том, что бразилец подумывает о завершении карьеры, так как до сих пор не получил привлекательных предложений от европейских клубов. Согласно информации инсайдера Николо Скиры, изменить это попробует французская «Ницца», уже начавшая переговоры с пятикратным победителем Лиги чемпионов.

Марсело покинул «Реал» этим летом в качестве свободного агента после 15 лет выступлений за мадридский гранд. На счету 34-летнего бразильца более пятисот матчей за «сливочных».