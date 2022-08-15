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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Чалоба может покинуть «Челси», если клуб подпишет Фофана

 
15 Августа 2022 • 15:44 Комментировать
Лидс
...
Челси
21.08 16:00
Защитник «Челси» Трево Чалоба может покинуть клуб в случае прибытия нового защитника. По информации от журналиста Саймона Филлипса, англичанин может быть отдал в аренду или вовсе продан на постоянной основе, если «синие» заполучат Уэсли Фофана из «Лестера».

Напомним, что Чалоба в прошлом сезоне неожиданно остался в «Челси» и провёл несколько матчей в старте как в АПЛ, так и в Лиге чемпионов. В своём дебютном матче в чемпионате Трево отметился голом в ворота «Кристал Пэлас».

На игрока есть спрос среди клубов АПЛ, но имена этих команд пока не называются. Тем не менее, Чалоба останется в «Челси», если клуб не сможет подписать ещё одного защитника.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Трево Чалоба Трансферы футбола - лето 2022
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