Чалоба может покинуть «Челси», если клуб подпишет Фофана

Защитник «Челси» Трево Чалоба может покинуть клуб в случае прибытия нового защитника. По информации от журналиста Саймона Филлипса, англичанин может быть отдал в аренду или вовсе продан на постоянной основе, если «синие» заполучат Уэсли Фофана из «Лестера».

Напомним, что Чалоба в прошлом сезоне неожиданно остался в «Челси» и провёл несколько матчей в старте как в АПЛ, так и в Лиге чемпионов. В своём дебютном матче в чемпионате Трево отметился голом в ворота «Кристал Пэлас».

На игрока есть спрос среди клубов АПЛ, но имена этих команд пока не называются. Тем не менее, Чалоба останется в «Челси», если клуб не сможет подписать ещё одного защитника.