Хави смирился с уходом Обамеянга

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес смирился с уходом нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга в лондонский «Челси». По информации от журналиста Херарда Ромеро, уход габонца станет вынужденной мерой на фоне финансовых проблем.

Напомним, что Обамеянга в «Челси» очень сильно хочет видеть главный тренер Томас Тухель, под руководством которого форвард работал в «Боруссии» Дортмунд. Сумма сделки должна составить около 26 миллионов евро.

Тренер «Барселоны» Хави Эрнандес не хотел бы расставаться с 33-летним форвардом, но понимает, что это необходимо. В прошлом сезоне Обамеянг стал лучшим бомбардиром «сине-гранатовых» во всех турнирах, хотя присоединился к клубу зимой.