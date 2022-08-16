«Челси» удовлетворит запросы «Лестера» по трансферу Фофана

Лондонский «Челси» готов заплатить «Лестеру» требуемые деньги за трансфер защитника Уэсли Фофана. Об этом заявляет журналист The Guardian Джейкоб Штайнберг.

Отмечается, что сумма сделки составит около 95 миллионов евро. Таким образом Фофана обойдёт Виргила ван Дейка в списке самых дорогих центральных защитников в истории футбола.

Сам Фофана сегодня поговорил с руководством «Лестера» и попросил отпустить его в «Челси». Футболист считает, что клуб неоправданно завысил на него цену.

Напомним, что Фофана в 2021 году выиграл с «Лестером» Кубок Англии, обыграв в финале как раз «Челси».