«Челси» рассчитывает подписать Фофана на следующей неделе

Лондонский «Челси» на следующей неделе планирует завершить трансфер центрального защитника «Лестера» Уэсли Фофана. Об этом сообщает журналист Сами Мокбел в социальных сетях.

По сведениям источника, Фофана является приоритетной целью «Челси» до закрытия трансферного окна. В клубе присутствует оптимизм, что сделку удастся завершить на следующей неделе. Сумма трансфера может составить около 90 миллионов евро. Уэсли должен стать самым дорогим центральным защитником в истории футбола.

Альтернативой Фофана является капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр. Англичанин может перебраться на «Стэмфорд Бридж» в обмен на Кристиана Пулишича.