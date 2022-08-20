Тухель – о Казадеи: «Мы сперва дадим ему выучить язык, привыкнуть к культуре, а затем проверим его на тренировках»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель заявил, что новичок клуба Чезаре Казадеи в ближайшее время пока будет выступать за молодёжную команду «синих». Напомним, что итальянец вчера официально завершил свой переход из миланского «Интера» за 15 миллионов евро.

«Мы сперва дадим ему выучить язык, привыкнуть к культуре, а затем проверим его навыки на тренировках», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Напомним, что на 19-летнего Казадеи также претендовали такие клубы, как «Ницца» и «Сассуоло», но финансовые аппетиты миланского «Интера» смог удовлетворить только «Челси».

Молодой полузащитник пока на провёл ни одного поединка на взрослом уровне.