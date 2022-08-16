Фофана опасается, что «Челси» откажется от его трансфера

Защитник «Лестера» Уэсли Фофана опасается, что «Челси» может отказаться от его трансфера. Как сообщает инсайдер Низар Кинселла, француз не уверен в намерениях «синих» после своего неудачного выступления в игре против «Арсенала», которая закончилась победой «канониров» 4:2.

Напомним, что «Лестер» ранее отказался продавать Фофана в «Челси» за 70 миллионов евро. Так как футболист недавно подписал с клубом новый контракт, «лисы» намерены выручить за него рекордный для центрального защитника 95 миллионов евро.

Сам Фофана уже попросил руководство «Лестера» отпустить его в «Челси», но это пока не влияет на ситуацию.