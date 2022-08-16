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Фофана опасается, что «Челси» откажется от его трансфера

 
16 Августа 2022 • 12:03 Комментировать
Лестер
...
Саутгемптон
1.80 4.00 4.00
20.08 17:00
Защитник «Лестера» Уэсли Фофана опасается, что «Челси» может отказаться от его трансфера. Как сообщает инсайдер Низар Кинселла, француз не уверен в намерениях «синих» после своего неудачного выступления в игре против «Арсенала», которая закончилась победой «канониров» 4:2.

Напомним, что «Лестер» ранее отказался продавать Фофана в «Челси» за 70 миллионов евро. Так как футболист недавно подписал с клубом новый контракт, «лисы» намерены выручить за него рекордный для центрального защитника 95 миллионов евро.

Сам Фофана уже попросил руководство «Лестера» отпустить его в «Челси», но это пока не влияет на ситуацию.

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Челси Лестер Уэсли Фофана Трансферы футбола - лето 2022
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ЛЕСТЕР САУТГЕМПТОН
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