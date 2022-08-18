Кукурелья: «Уход из «Барселоны» – лучшее решение в моей карьере»

Защитник «Челси» Марк Кукурелья заявил, что уход из «Барселоны» является лучшим решением в его карьере. Напомним, что испанец недавно перебрался на «Стэмфорд Бридж» за 65,30 миллионов евро и стал самым дорогим левым защитником в истории футбола.

«Уйти из «Барселоны» в более слабую команду – лучшее решение в моей карьере. Если бы я не ушёл, то остался бы на скамейке. Сейчас меня бы не было в «Челси», – сказал Кукурелья на пресс-конференции.

Марк уже успел отметиться голевой передачей в своём втором матче за «Челси». В лондонском дерби против «Тоттенхэма» испанец сделал ассист на Калиду Кулибали.