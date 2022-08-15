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«Барселона» запросила 30 миллионов евро за Обамеянга

 
15 Августа 2022 • 15:20 Комментировать
Лидс
...
Челси
21.08 16:00
Каталонская «Барселона» запросила 30 миллионов евро за своего нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга. По информации от журналиста Фабрицио Романо, лондонский клуб не хочет платить за 33-летнего форварда такие деньги, но переговоры продолжаются, так как от этой сделки также может зависеть возможный переход Маркоса Алонсо в стан «сине-гранатовых».

Сам Обамеянг был бы не против вновь поработать с Томасом Тухелем, с которым у габонца сохранились прекрасные отношения после периода в дортмундской «Боруссии».

Напомним, что Обамеянг лишь этой зимой покинул Англию, когда ушёл из лондонского «Арсенала».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг Трансферы футбола - лето 2022
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