«Барселона» запросила 30 миллионов евро за Обамеянга

Каталонская «Барселона» запросила 30 миллионов евро за своего нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга. По информации от журналиста Фабрицио Романо, лондонский клуб не хочет платить за 33-летнего форварда такие деньги, но переговоры продолжаются, так как от этой сделки также может зависеть возможный переход Маркоса Алонсо в стан «сине-гранатовых».

Сам Обамеянг был бы не против вновь поработать с Томасом Тухелем, с которым у габонца сохранились прекрасные отношения после периода в дортмундской «Боруссии».

Напомним, что Обамеянг лишь этой зимой покинул Англию, когда ушёл из лондонского «Арсенала».