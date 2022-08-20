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Хави – о возможном переходе Обамеянга в «Челси»: «Мы не знаем, что произойдёт»

 
20 Августа 2022 • 13:21 Комментировать
Лидс
...
Челси
21.08 16:00

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес не стал отрицать, что нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг может уйти в лондонский «Челси». Напомним, что по данным от Relevo, сумма трансфера оценивается в 26 миллионов евро.

«Мы не знаем, что произойдёт. В данный момент он наш игрок и является важной частью команды. Пока что ни Обамеянг, ни Депай не ухали. Главный приоритет для нас сейчас – зарегистрировать Кунде», – сказал Хави на пресс-конференции.

Напомним, что Обамеянг перешёл в «Барселону» зимой из лондонского «Арсенала» на правах свободного агента. Габонца очень хочет видеть в «Челси» главный тренер Томас Тухель, с которым нападающий работал в «Боруссии» Дортмунд.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Хави Эрнандес Пьер-Эмерик Обамеянг Трансферы футбола - лето 2022
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