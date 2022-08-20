Хави – о возможном переходе Обамеянга в «Челси»: «Мы не знаем, что произойдёт»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес не стал отрицать, что нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг может уйти в лондонский «Челси». Напомним, что по данным от Relevo, сумма трансфера оценивается в 26 миллионов евро.

«Мы не знаем, что произойдёт. В данный момент он наш игрок и является важной частью команды. Пока что ни Обамеянг, ни Депай не ухали. Главный приоритет для нас сейчас – зарегистрировать Кунде», – сказал Хави на пресс-конференции.

Напомним, что Обамеянг перешёл в «Барселону» зимой из лондонского «Арсенала» на правах свободного агента. Габонца очень хочет видеть в «Челси» главный тренер Томас Тухель, с которым нападающий работал в «Боруссии» Дортмунд.