Переход Обамеянга в «Челси» становится всё более вероятным

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг становится всё ближе к возвращению в Английскую премьер-лигу, где ранее выступал за лондонский «Арсенал». По информации от инсайдера Херарда Ромеро, переход габонца в «Челси» становится всё более вероятным.

Напомним, что Обамеянг является главной целью тренера «Челси» Томаса Тухеля на замену Тимо Вернеру, который недавно вернулся в «РБ Лейпциг». Наставник «синих» уже работал с габонцем, когда тренировал дортмундскую «Боруссию».

Обамеянг оказался в «Барселоне» этой зимой, когда перешёл свободным агентом из «Арсенала». Нападающий стал лучшим бомбардиром каталонцев в прошлом сезоне.