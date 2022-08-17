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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Переход Обамеянга в «Челси» становится всё более вероятным

 
17 Августа 2022 • 15:29 Комментировать
Лидс
...
Челси
21.08 16:00

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг становится всё ближе к возвращению в Английскую премьер-лигу, где ранее выступал за лондонский «Арсенал». По информации от инсайдера Херарда Ромеро, переход габонца в «Челси» становится всё более вероятным.

Напомним, что Обамеянг является главной целью тренера «Челси» Томаса Тухеля на замену Тимо Вернеру, который недавно вернулся в «РБ Лейпциг». Наставник «синих» уже работал с габонцем, когда тренировал дортмундскую «Боруссию».

Обамеянг оказался в «Барселоне» этой зимой, когда перешёл свободным агентом из «Арсенала». Нападающий стал лучшим бомбардиром каталонцев в прошлом сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг Трансферы футбола - лето 2022
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