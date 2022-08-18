«Барселона» близка к продаже Обамеянга в топ-клуб АПЛ

Каталонская «Барселона» очень близка к тому, чтобы расстаться со своим нападающим Пьером-Эмериком Обамеянгом. По сведениям от Relevo, «сине-гранатовые» уверены, что им удастся заключить сделку с лондонским «Челси».

Ранее английский клуб сделал каталонцам устное предложение в размере 26 миллионов евро. Скоро «Челси» обратится к «Барселоне» с официальным предложением, которое должно быть принято.

33-летний Пьер-Эмерик Обамеянг покинул Английскую премьер-лигу лишь в конце января. С 2018 года футболист выступал за другой лондонский клуб – «Арсенал», с которым выиграл Кубок Англии.