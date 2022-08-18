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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» близка к продаже Обамеянга в топ-клуб АПЛ

 
18 Августа 2022 • 11:40 Комментировать
Лидс
...
Челси
21.08 16:00

Каталонская «Барселона» очень близка к тому, чтобы расстаться со своим нападающим Пьером-Эмериком Обамеянгом. По сведениям от Relevo, «сине-гранатовые» уверены, что им удастся заключить сделку с лондонским «Челси».

Ранее английский клуб сделал каталонцам устное предложение в размере 26 миллионов евро. Скоро «Челси» обратится к «Барселоне» с официальным предложением, которое должно быть принято.

33-летний Пьер-Эмерик Обамеянг покинул Английскую премьер-лигу лишь в конце января. С 2018 года футболист выступал за другой лондонский клуб – «Арсенал», с которым выиграл Кубок Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг Трансферы футбола - лето 2022
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ЛИДС ЧЕЛСИ
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