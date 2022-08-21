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Тухель восхитился игрой Лофтуса-Чика

21 Августа 2022 • 13:05 Комментировать
Лидс
...
Челси
Через 1 ч. 27 мин.
 

Главный тренер «Челси» Томас Тухель восхитился игрой полузащитника своей команды Рубена Лофтуса-Чика в матче 2-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:2).

«Я сказал ему: «Сделай это снова! Против «Лидса», пожалуйста, Рубен, сделай это снова!» — приводит слова Тухеля Sky.

Напомним, в матче против «Тоттенхэма», который состоялся 14 августа, 26-летний полузащитник провёл на поле все 90 минут, но результативными действиями отметиться не сумел. Всего на счету игрока 13 голов и 16 результативных передач в 124 играх за лондонскую команду.

Матч «Лидс» — «Челси» состоится сегодня, 21 августа. Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Лидс Томас Тухель Рубен Лофтус-Чик
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ЛИДС ЧЕЛСИ
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21.08  16:00 Лидс ... Челси
21.08  18:30 Ньюкасл ... Манчестер Сити 8.50 5.00 1.37
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