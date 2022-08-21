Тухель восхитился игрой Лофтуса-Чика

Главный тренер «Челси» Томас Тухель восхитился игрой полузащитника своей команды Рубена Лофтуса-Чика в матче 2-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:2).

«Я сказал ему: «Сделай это снова! Против «Лидса», пожалуйста, Рубен, сделай это снова!» — приводит слова Тухеля Sky.

Напомним, в матче против «Тоттенхэма», который состоялся 14 августа, 26-летний полузащитник провёл на поле все 90 минут, но результативными действиями отметиться не сумел. Всего на счету игрока 13 голов и 16 результативных передач в 124 играх за лондонскую команду.

Матч «Лидс» — «Челси» состоится сегодня, 21 августа. Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.