Тухель сообщил, сколько Канте пропустит из-за травмы

Главный тренер «Челси» Томас Тухель заявил, что полузащитник команды Н'Голо Канте пропустит несколько недель. Футболист получил травму в матче второго тура Английской премьер-лиги против «Тоттенхэма» (2:2).

Тухель сказал Sky Sports о том, что Канте из-за травмы пропустит несколько недель, это плохие новости для клуба, все расстроены этому событию, потому что он был в отличной форме.

Тренер добавил, предстоящий матч пропустят Армандо Броя и Матео Ковачич.

В третьем туре АПЛ «Челси» встретится с «Лидсом», игра пройдет 21 августа, начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени.