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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тухель сообщил, сколько Канте пропустит из-за травмы

 
19 Августа 2022 • 18:25 Комментировать
Лидс
...
Челси
21.08 16:00

Главный тренер «Челси» Томас Тухель заявил, что полузащитник команды Н'Голо Канте пропустит несколько недель. Футболист получил травму в матче второго тура Английской премьер-лиги против «Тоттенхэма» (2:2).

Тухель сказал Sky Sports о том, что Канте из-за травмы пропустит несколько недель, это плохие новости для клуба, все расстроены этому событию, потому что он был в отличной форме.

Тренер добавил, предстоящий матч пропустят Армандо Броя и Матео Ковачич.

В третьем туре АПЛ «Челси» встретится с «Лидсом», игра пройдет 21 августа, начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель Матео Ковачич Н'Голо Канте Армандо Броя
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ЛИДС ЧЕЛСИ
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20.08  14:30 Тоттенхэм ... Вулверхэмптон 1.40 4.80 7.90
20.08  17:00 Эвертон ... Ноттингем Форест 1.93 3.50 4.15
20.08  17:00 Лестер ... Саутгемптон 1.83 4.00 4.00
20.08  17:00 Кристал Пэлас ... Астон Вилла 2.50 3.20 3.00
20.08  17:00 Фулхэм ... Брентфорд 2.45 3.45 2.85
20.08  19:30 Борнмут ... Арсенал 7.70 4.70 1.42
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