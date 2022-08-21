​«Челси» пропустил после попытки голкипера обыграть соперника во вратарской

Если кому-то кажется, что Наиль Умяров допустил ужасную ошибку в дерби «Спартака» против «Динамо», то посмотрите на действия вратаря «Челси» Эдуара Менди в воскресной игре против «Лидса». При счёте 0:0 голкипер «Челси» решил обыграть соперника на замахе в пределах своей вратарской площади. Не вышло. Менди допустил ошибку и позволил Брендену Ааронсону забить один из самых лёгких голов в своей карьере – со считанных сантиметров.

Следить за матчем Премьер-лиги Англии между «Лидсом» и «Челси» во всех красках можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.