Представители «Челси» сегодня встретятся с Обамеянгом для согласования условий контракта

Сегодня состоится встреча между нападающим «Барселоны» Пьером-Эмериком Обамеянгом и представителями лондонского «Челси». По информации от журналиста Фабрицио Романо, в ходе этой встречи габонец обсудит условия контракта с «синими».

Если всё пройдёт удачно, то «Челси» обратится к «Барселоне» с официальным предложением. Сумма сделки должна составить около 26 миллионов евро – именно столько просят «сине-гранатовые».

33-летний Обамеянг хотел бы получить от «Челси» удовлетворительный контракт по сроку и зарплате. Нынешнее соглашение габонца с «Барселоной» истекает в 2025 году.