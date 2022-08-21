«Челси» разгромно проиграл в матче с «Лидсом»

Вслед за «Манчестер Юнайтед» своих болельщиков решили удивить футболисты «Челси». Команда Томаса Тухеля гостила у «Лидса» и сокрушительно проиграла 0:3. В первом тайме команды поочередно создавали моменты. Голкипер гостей Эдуар Менди начал финтить у своих ворот и не смог обыграть Брендена Ааронсона - 1:0. Далее сработала подача со стандарта, и Родриго головой переправил мяч в сетку. В середине второго тайма «Лидс» разыграл комбинацию, которую точно завершил Джек Харрисон. На последних минутах лондонцы потеряли Калиду Кулибали - красная карточка.

«Лидс» набрал 7 очков и вышел на второе место, у его соперника четыре пункта.