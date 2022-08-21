«Челси» разгромно проиграл в матче с «Лидсом»

Вслед за «Манчестер Юнайтед» своих болельщиков решили удивить футболисты «Челси». Команда Томаса Тухеля гостила у «Лидса» и сокрушительно проиграла 0:3. В первом тайме команды поочередно создавали моменты. Голкипер гостей Эдуар Менди начал финтить у своих ворот и не смог обыграть Брендена Ааронсона - 1:0. Далее сработала подача со стандарта, и Родриго головой переправил мяч в сетку. В середине второго тайма «Лидс» разыграл комбинацию, которую точно завершил Джек Харрисон. На последних минутах лондонцы потеряли Калиду Кулибали - красная карточка.
«Лидс» набрал 7 очков и вышел на второе место, у его соперника четыре пункта.
Протокол игры
|(1:0) Ааронсон Бренден33'
|(2:0) Морено Родриго37'
|(3:0) Харрисон Джек69'
Мелье Иллан•Кристенсен Расмус•Кох Робин•Льоренте Диего•Стрёйк Паскаль•Адамс Тайлер•Рока Марк61' (Форшоу Адам (61') •Джеймс Дэниэл70' (Синистерра Луис (70') •Ааронсон Бренден83' (Клих Матеуш (83') •Харрисон Джек83' (Гринвуд Сэм (83') •Морено Родриго83' (Гелхардт Джо (83')
Менди Эдуар•Джеймс Рис II•Силва Тьяго•Кулибали Калиду 9'• 85'Лофтус-Чик Рубен•Кукурелья Марк•Жоржиньо II64' (Пулишич Кристиан (64') •Галлахер Конор64' (Зиеш Хаким (64') •Маунт Мэйсон78' (Чилуэлл Бен (78') •Хаверц Кай•Стерлинг Рахим 36'87' (Аспиликуэта Сесар (87')
21 августа. Стадион "Элланд Роуд" (Лидс).
Надеюсь в следующем матче выйдет Кепа.
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