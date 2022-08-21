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«Челси» разгромно проиграл в матче с «Лидсом»

21 Августа 2022 • 17:53 Комментировать (8)
Лидс
3:0
Челси
окончен
 

Вслед за «Манчестер Юнайтед» своих болельщиков решили удивить футболисты «Челси». Команда Томаса Тухеля гостила у «Лидса» и сокрушительно проиграла 0:3. В первом тайме команды поочередно создавали моменты. Голкипер гостей Эдуар Менди начал финтить у своих ворот и не смог обыграть Брендена Ааронсона - 1:0. Далее сработала подача со стандарта, и Родриго головой переправил мяч в сетку. В середине второго тайма «Лидс» разыграл комбинацию, которую точно завершил Джек Харрисон. На последних минутах лондонцы потеряли Калиду Кулибали - красная карточка.

«Лидс» набрал 7 очков и вышел на второе место, у его соперника четыре пункта.

Протокол игры  
Лидс3:0Челси
(1:0) Ааронсон Бренден33'  
(2:0) Морено Родриго37'  
(3:0) Харрисон Джек69'  
Мелье ИлланКристенсен РасмусКох РобинЛьоренте ДиегоСтрёйк ПаскальАдамс ТайлерРока Марк 61' (Форшоу Адам ( 61') Джеймс Дэниэл 70' (Синистерра Луис ( 70') Ааронсон Бренден 83' (Клих Матеуш ( 83') Харрисон Джек 83' (Гринвуд Сэм ( 83') Морено Родриго 83' (Гелхардт Джо ( 83')
Запасные: Клаессон КристофферСаммервилл КрисенсиоФур-Хьельде ЛеоДраме Коди
Менди ЭдуарДжеймс Рис IIСилва ТьягоКулибали Калиду  9'  85'Лофтус-Чик РубенКукурелья МаркЖоржиньо II 64' (Пулишич Кристиан ( 64') Галлахер Конор 64' (Зиеш Хаким ( 64') Маунт Мэйсон 78' (Чилуэлл Бен ( 78') Хаверц КайСтерлинг Рахим  36' 87' (Аспиликуэта Сесар ( 87')
Запасные: Хадсон-Одои КаллумЧуквуэмека КарниЧалоба ТревоАррисабалага КепаАмпаду Этан
21 августа. Стадион "Элланд Роуд" (Лидс).

 

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Челси Лидс
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Комментарии (8)
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Рейтинг комментариев
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fireland
21 Августа 2022 в 19:07
Менди слишком расслабил булки. Не первый его косяк и не первый раз его прощают.
Надеюсь в следующем матче выйдет Кепа.
Misha_diablo_football
21 Августа 2022 в 18:38
команда играла как будто без души (настроя), АПЛ никогда не прощает расхлябанности и попустительства, верим в то что в конце сезона они попадут в четверку...
Castilla
21 Августа 2022 в 18:24
После такого Лидс становится Челсевский Иппатий)хотя в последнее время Челси кто только не иппатил
andi
21 Августа 2022 в 18:20
Мне понравился ЛИДС команда грамотно оборанялась и хорошо атаковала.
ARTUR
21 Августа 2022 в 18:15
Ничего себе ... очень неожиданно , матч не видел , но тот матч с ТОТЕНХЕМОМ был очень хорош в исполнении челсяков , оч странно
slain
21 Августа 2022 в 18:07
Надо магвая брать)
Leonardis
21 Августа 2022 в 18:01
Тухель устал,пора отдохнуть...
KENIG
21 Августа 2022 в 18:00
Менди конечно задал тон игры . В принципе все по делу , играла абсолютно другая команда нежели со шпорами , настрой совершенно другой , точнее его просто не было ...
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окончен Вест Хэм 0:2 Брайтон 2.55 3.35 2.85
окончен Лидс 3:0 Челси
Идет 45 минута Ньюкасл 2:1 Манчестер Сити 8.50 5.30 1.42
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