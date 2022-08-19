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«Челси» предложил «Барселоне» 18 млн евро и своего игрока в обмен на Обамеянга

 
19 Августа 2022 • 20:20 Комментировать
Лидс
...
Челси
21.08 16:00

«Челси» и «Барселона» продолжают переговоры по трансферу Пьер-Эмерика Обамеянга.

Ранее сообщалось, что каталонцы запросили за 33-летнего форварда порядка 26-30 млн евро, однако у «Челси» появился новый план. Согласно информации авторитетного журналиста Давида Орнштейна, лондонцы готовы включить в сделку одну из давних трансферных целей «Барселоны» – крайнего защитника Маркоса Алонсо. Кроме того, «сине-гранатовым» будет доплачено 18 млн евро. Гранд испанского футбола на данное предложение пока не ответил.

Напомним, что Маркос Алонсо намерен перейти в «Барселону» и уже согласовал с клубом условия контракта.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Маркос Алонсо Пьер-Эмерик Обамеянг Трансферы футбола - лето 2022
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