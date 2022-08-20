Тухель: «Очень доволен трансферной кампанией»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал деятельность своего клба на трансферном рынке. Немец заявил, что доволен проделанной работой.

«Я недоволен трансферной кампанией? Наоборот, я очень доволен, особенно после последнего матча. Против «Тоттенхэма» мы провели отличное выступление и сыграли очень качественно», – заявил Тухель на пресс-конференции.

Напомним, что «Челси» после первых двух туров АПЛ набрал 4 очка в матчах с «Эвертоном» и «Тоттенхэмом». Завтра команда Томаса Тухеля отправится на выезд к «Лидсу». Игра состоится в 16:00 по московскому времени.

Каждый из новичков «Челси» уже успел отметиться по результативному действию в новом сезоне.