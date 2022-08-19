«Челси» готов удовлетворить финансовые запросы «Барселоны» по трансферу Обамеянга

«Челси» готов заплатить, запрашиваемые «Барселоной» 30 миллионов евро за своего нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает Diario Sport.

По информации источника, 33-летний габонец очень близок к переходу в лондонский клуб. Ранее сообщалось, что «Челси» провёл позитивные переговоры с самим игроком, который готов присоединиться к «синим».

В минувшем сезоне нападающий провёл за каталонцев 23 матча, в которых забил 13 голов и отдал одну результативную передачу. Напомним, что ранее он также защищал цвета лондонского «Арсенала».

Портал Transfermarkt оценивает Обамеянга в 15 миллионов евро.