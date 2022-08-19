Роджерс: «Я жду, что Фофана останется в «Лестере»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс ожидает, что защитник Уэсли Фофана останется в клубе. Напомним, что француз является одной из приоритетных целей лондонского «Челси», который готов заплатить за 22-летнего футболиста около 80 миллионов евро.

«Фофана не продаётся, клуб ясно дал это понять. Если ничего не изменится, я жду, что Уэсли будет в клубе после закрытия трансферного окна», – сказал Роджерс на пресс-конференции.

Сам Фофана активно давит на руководство «Лестера», чтобы уйти в «Челси». Француз считает, что «лисы» завышают на него цену.

Большую часть прошлого сезона Фофана пропустил из-за перелома ноги, но затем вернулся в строй и отыграл несколько матчей.