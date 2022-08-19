Переход Обамеянга в «Челси» осложняется нежеланием Хави отпускать игрока

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес по-прежнему не одобряет продажу Пьер-Эмерика Обамеянга.

Встреча представителей «Челси» с нападающим состоится в ближайшие часы. В лондонском клубе считают, что игрок готов к переходу, а «Барселона» согласится продать его за 26 млн евро. Однако в ситуации всё по-прежнему не так просто: главный тренер Хави Эрнандес не хочет терять одну из важных опций в атаке. Его коллега Томас Тухель в свою очередь очень хотел бы видеть габонца в своей команде.

Пьер-Эмерик Обамеянг присоединился к «Барселоне» в январе, перебравшись из лондонского «Арсенала» без платы за трансфер.