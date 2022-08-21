Марш - о победе над «Челси»: «Это было полноценное выступление»

В матче третьего тура английской Премьер-лиги «Лидс» крупно обыграл в домашнем матче лондонский «Челси», забив тому три мяча. Наставник «Лидса» Джесси Марш прокомментировал итоги игры.

- Это было полноценное выступление, у нас были свои планы, которые стали для соперника сюрпризом. Мы сыграли агрессивно и контролировали игру. Эта победа означает наш голод до успехов и желание прогрессировать. Все получается, это происходит буквально на глазах, но впереди еще много работы, - цитирует наставника BBC Sport.

В следующем, четвертом туре английской Премьер-лиги «Лидс» примет дома «Эвертон».