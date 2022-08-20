Роджерс оставит Фофана вне заявки на матч с «Саутгемптоном»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс принял решение исключить из состава центрального защитника Уэсли Фофана на предстоящий матч против «Саутгемптона». Напомним, что француз требует у руководства «лис» отпустить его в «Челси».

Тренер «Лестера» решил оставить Фофана вне заявки, так как мысли игрока направлены только на переход в «Челси». Француз психологически не готов играть против «Саутгемптона». Напомним, что матч стартует сегодня в 17:00 по московскому времени.

Через неделю «Лестеру» предстоит сыграть на выезде в АПЛ против «Челси». Ещё неизвестно, в составе какой команды Фофана начнёт этот матч. Сумма потенциального трансфера оценивается в 85-90 миллионов евро.