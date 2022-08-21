Тухель провёл свой 60-й матч в АПЛ, но «Челси» провалил его

В матче третьего тура английской Премьер-лиги «Челси» съездил в гости к «Лидсу», где был бит по всем статьям, потерпев первое поражение в текущем сезоне. Для немецкого наставника английской команды этот матч стал 60-м в АПЛ, но «Челси» порадовать его достойным результатом не сумел, пропустив сразу три мяча.

Любопытно, что если в первых тридцати матчах Тухеля «Челси» пропустил лишь 17 голов, то в последних тридцати - целых 34, то есть ровно в два раза больше.

Томас Тухель стал наставником «Челси» 26 января 2021 года, и в первый же сезон он вместе с клубом выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале «Манчестер Сити».