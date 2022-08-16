«Челси» прекратил переговоры с «Барселоной» по Обамеянгу и де Йонгу

Лондонский «Челси» больше не ведёт переговоров с «Барселоной» по трансферу полузащитника Френки де Йонга и нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга. По информации от журналиста Низара Кинселлы, клуб сперва хочет услышать положительный ответ от агентов футболистов, чтобы затем возобновить общение с каталонцами.

Обамеянг и де Йонг пока не дали «Челси» ответа насчёт того, хотели бы они присоединиться к команде Томаса Тухеля. Таким образом трансфер обоих футболистов пока находится под вопросом.

Вместо Обамеянга «Челси» может приобрести у «Эвертона» молодого нападающего Энтони Гордона, который оценивается в 60 миллионов евро.