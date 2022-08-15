«Челси» сделает новое предложение по Обамеянгу на этой неделе

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг ещё может оказаться в «Челси».

Недавние обсуждения между клубами не завершились успехом, однако лондонцы не оставляют попыток приобрести 33-летнего форварда, талант которого очень высоко оценивает рулевой «синих» Томас Тухель. По данным журналиста Мэтта Лоу, на этой неделе «Челси» вновь свяжется с «Барселоной» по вопросу трансфера габонца. Руководство каталонцев намерено заработать на продаже игрока около 25 млн евро.

Контракт Пьер-Эмерика Обамеянга с «Барселоной» рассчитан до 2025 года. В текущем сезоне нападающий провёл один матч, не отметившись результативными действиями.