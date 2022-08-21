«Челси» впервые за последние 40 матчей АПЛ проиграл первый тайм

В матче третьего тура футболистам лондонского «Челси» пришлось съездить в гости к «Лидсу» на «Эллан Роад», и этот визит оборачивается для них катастрофой - команда Томаса Тухеля пропустила два мяча уже в первом тайме, а под конец игры еще и остались вдесятером.

Проигранный первый тайм - такое с командой Тухеля случилось впервые за последние сорок матчей в АПЛ. В последний раз такое имело место в заключительном матче сезона 2020\2021, тогда «Челси» уступил «Астон Вилле»

Следить за событиями матча между «Лидсом» и «Челси» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.