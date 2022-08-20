Стерлинг: «Манчестер Сити» – фантастический клуб, но порой приходится думать о себе»

Полузащитник «Челси» Рахим Стерлинг вновь рассказал о причинах своего ухода из «Манчестер Сити». Напомним, что англичанин обошёлся «пенсионерам» в 45 миллионов евро.

«Манчестер Сити» – фантастический клуб, который выигрывает много трофеев. Эта команда очень помогла мне в плане развития, но порой приходится думать о себе. Моё игровое время стало меньше», – цитирует Стерлинга Sky Sports.

Стерлинг в своих первых двух матчах за «Челси» отметился ассистом в лондонском дерби против «Тоттенхэма». Англичанина в своём составе очень сильно хотел видеть главный тренер «пенсионеров» Томас Тухель.