Алонсо возобновил тренировки с «Челси»

Защитник лондонского «Челси» Маркос Алонсо вновь тренируется в общей группе «синих». По информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, так будет продолжаться до тех пор, пока каталонская «Барселона» не зарегистрирует Жюля Кунде.

Сообщается, что «Барселона» и «Челси» уже согласовали трансфер испанца, а футболист договорился с каталонским клубом об условиях личного контракта. Тем не менее, финансовые проблемы «сине-гранатовых» пока мешают переходу.

Главный тренер «Барселоны» Хави очень заинтересован в трансфере Алонсо. Руководство клуба постарается сделать всё возможное, чтобы осуществить сделку.