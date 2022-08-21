​Тухель объяснил провал «Челси»

«Челси» разочаровал армию своих болельщиков – воскресный матч Премьер-лиги против «Лидса» был проигран со счётом 0:3. Комментарий после игры дал главный тренер лондонцев Томас Тухель.

«Думаю, мы проиграли в первые 20 минут. В этот период мы были явно лучше, и у нас были отличные шансы, которыми мы не воспользовались. Мы делали много касаний в штрафной площади, но не били в створ. Если ты не бьёшь в створ, невозможно забить гол», - высказался Тухель в интервью для Sky Sports.

Следующий матч чемпионата Англии «Челси» проведёт в субботу, 27 августа. Команда Томаса Тухеля будет принимать «Лестер».