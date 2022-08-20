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Марш подтвердил интерес «Лидса» к игроку сборной Италии

 
20 Августа 2022 • 10:47 Комментировать
Лидс
...
Челси
21.08 16:00

Наставник «Лидса» Джесси Марш подтвердил интерес «павлинов» к нападающему «Цюриха» Вильфриду Ньонто. Напомним, что в последние недели английский клуб активно работал над трансфером молодого итальянца.

«Мы высоко оцениваем Ньонто. Мы активны, поэтому если выпадет возможность, мы обязательно ею воспользуемся. Готов ли Ньонто для АПЛ? Вряд ли, мы хотим взять его на долгосрочную перспективу», – сказал Марш на пресс-конференции.

Напомним, что этим летом Ньонто дебютировал за взрослую сборную Италии в Лиге наций под руководством Роберто Манчини. Контракт нападающего с «Цюрихом» истекает уже через год.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Цюрих Джесси Марш Трансферы футбола - лето 2022 Вильфрид Ньонто
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