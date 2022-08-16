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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стало известно, на каких условиях «Челси» готов расстаться с Хадсоном-Одои

 
16 Августа 2022 • 16:44 Комментировать
Лидс
...
Челси
21.08 16:00

«Челси» готов отпустить 21-летнего полузащитника Каллума Ходсона-Одои в другой клуб нынешним летом на правах аренды, сообщает Evening Standard.

По информации источника, руководство «синих» не рассматривает полноценную продажу своего воспитанника.

Ранее сообщалось, что интерес к Хадсону-Одои проявляют «Ньюкасл» и дортмундская «Боруссия».

Действующий контракт полузащитника с «Челси» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 25 миллионов евро.

В минувшем сезоне Хадсон-Одои провёл в составе лондонцев 28 матчей, забив три гола и отдав шесть результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Челси Боруссия Дортмунд Каллум Хадсон-Одои Трансферы футбола - лето 2022
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ЛИДС ЧЕЛСИ
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