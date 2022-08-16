Стало известно, на каких условиях «Челси» готов расстаться с Хадсоном-Одои

«Челси» готов отпустить 21-летнего полузащитника Каллума Ходсона-Одои в другой клуб нынешним летом на правах аренды, сообщает Evening Standard.

По информации источника, руководство «синих» не рассматривает полноценную продажу своего воспитанника.

Ранее сообщалось, что интерес к Хадсону-Одои проявляют «Ньюкасл» и дортмундская «Боруссия».

Действующий контракт полузащитника с «Челси» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 25 миллионов евро.

В минувшем сезоне Хадсон-Одои провёл в составе лондонцев 28 матчей, забив три гола и отдав шесть результативных передач.