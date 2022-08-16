Ньонто согласовал контракт с клубом АПЛ

Нападающий сборной Италии и швейцарского «Цюриха» Вилли Ньонто согласовал условия личного контракта с «Лидсом». По информации от журналиста Николо Скиры, соглашение будет рассчитано до лета 2027 года.

При этом клубам пока предстоит провести переговоры, чтобы договориться о сумме компенсации. Сам Ньонто очень хотел бы попробовать свои силы в Английской премьер-лиге.

Напомним, что пару месяцев назад Ньонто дебютировал за сборную Италии в Лиге наций. Главный тренер «скуадры адзурры» Роберто Манчини высоко ценит таланты нападающего и уже не раз делал ему комплименты.

Контракт Ньонто с «Цюрихом» действует до следующего лета. В этом сезоне игрок не забил ни одного гола в 5 матчах чемпионата Швейцарии.