Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ньонто согласовал контракт с клубом АПЛ

 
16 Августа 2022 • 10:54 Комментировать
Лидс
...
Челси
21.08 16:00

Нападающий сборной Италии и швейцарского «Цюриха» Вилли Ньонто согласовал условия личного контракта с «Лидсом». По информации от журналиста Николо Скиры, соглашение будет рассчитано до лета 2027 года.

При этом клубам пока предстоит провести переговоры, чтобы договориться о сумме компенсации. Сам Ньонто очень хотел бы попробовать свои силы в Английской премьер-лиге.

Напомним, что пару месяцев назад Ньонто дебютировал за сборную Италии в Лиге наций. Главный тренер «скуадры адзурры» Роберто Манчини высоко ценит таланты нападающего и уже не раз делал ему комплименты.

Контракт Ньонто с «Цюрихом» действует до следующего лета. В этом сезоне игрок не забил ни одного гола в 5 матчах чемпионата Швейцарии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лидс Цюрих Трансферы футбола - лето 2022 Вилли Ньонто
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИДС ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Августа
11:24 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Теперь Нуньеса ждёт вторая предсезонка»
11:12 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» ответил на предложение «МЮ» по трансферу Куньи
10:59 · Англия. Премьер-лига
Нунес принял предложение «Вулверхэмптона»
10:54 · Англия. Премьер-лига
Ньонто согласовал контракт с клубом АПЛ
10:51 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предложил новый контракт Тухелю
10:12 · Англия. Премьер-лига
Легенда «Манчестер Юнайтед»: «Клуб стал кладбищем для игроков» 1
10:10 · Англия. Премьер-лига
ФА не отстранит Тэйлора от матчей «Челси» 1
09:58 · Англия. Премьер-лига
После продажи Касадеи «Интер» попытается купить защитника «Боруссии» Дортмунд
09:53 · Англия. Чемпионшип
«Норвич» - «Хаддерсфилд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle
09:51 · Англия. Чемпионшип
«Бернли» - «Халл Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle
09:49 · Англия. Чемпионшип
КПР – «Блэкпул»: прогноз и ставки от БК Pinnacle
09:47 · Англия. Чемпионшип
«Сток Сити» - «Мидлсбро»: прогноз и ставки от БК Pinnacle
09:39 · Англия. Премьер-лига
Венгер заявил, что скучает по работе в «Арсенале»
09:22 · Англия. Премьер-лига
Касадеи согласовал условия контракта с «Челси»
09:01 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» нацелился на двух игроков «Челси»
Все новости
Рекомендуем