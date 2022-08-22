Тухель требует усилить состав «Челси»

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель пообщался с представителями СМИ после разгромного поражения от «Лидса» в матче третьего тура чемпионата Англии. «Пенсионеры» проиграли на выезде со счетом 0:3.

«Мы очень часто пропускаем голы после индивидуальных ошибок. Но что есть, то есть. Нам нужно усилить состав команды», - передает слова немецкого специалиста BBC Sport.

После трех туров Английской премьер-лиги «Челси» набрал четыре балла и занимает 12-е место в турнирной таблице. Следующий матч подопечные Тухеля проведут против «Лестера» на «Стэмфорд Бридж». Встреча состоится 27 августа.