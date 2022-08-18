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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» готовит на трансферы ещё 180 миллионов евро

 
18 Августа 2022 • 11:46 Комментировать
Эвертон
...
Ноттингем Форест
1.90 3.55 4.10
20.08 17:00

Лондонский «Челси» будет очень занят на трансферном рынке вплоть до самого его закрытия. По информации от The Telegraph, «синие» планируют потратить около 180 миллионов евро на усиление состава.

Главной целью является защитник «Лестера» Уэсли Фофана, который оценивается в 85-90 миллионов евро. Также клуб хочет приобрести Пьера-Эмерика Обамеянга и Френки де Йонга из «Барселоны», а также Энтони Гордона из «Эвертона».

Напомним, что на сегодняшний день «Челси» купил под основу Рахима Стерлинга, Калиду Кулибали и Марка Кукурелью. Все перечисленные футболисты успели отметиться результативными действиями в матче АПЛ против «Тоттенхэма».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Эвертон Барселона Лестер Пьер-Эмерик Обамеянг Френки де Йонг Уэсли Фофана Трансферы футбола - лето 2022 Энтони Гордон
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