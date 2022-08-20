Тухель: «Веду переговоры с «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель обсуждает с клубом продление контрактного договора.

Информацию подтвердил сам специалист: «Да, переговоры действительно ведутся. Мои представители общаются с владельцами «Челси». Всем известно, как мне нравится работать в клубе и как я рад быть здесь», – цитирует 48-летнего немецкого наставника журналист Фабрицио Романо.

Действующий контракт Томаса Тухеля с «Челси» рассчитан до лета 2024 года. Рулевой занимает свою должность с января 2021 года. В общей сложности на счету немца 60 побед, 19 ничьих и 15 поражений во главе «синих» во всех турнирах.