«Челси» предложил 26 миллионов евро за Обамеянга

Лондонский «Челси» предложил каталонской «Барселоне» 26 миллионов евро за 33-летнего форварда Пьера-Эмерика Обамеянга, чей контракт рассчитан до 2025 года. Об этом утверждает близкий к «сине-гранатовым» инсайдер Харард Ромеро.

Напомним, что Обамеянг является ключевой целью «Челси» на замену Тимо Вернеру, который недавно пополнил ряды «РБ Лейпцига». Тухель ранее уже работал с габонцем в дортмундской «Боруссии».

По сведениям источника, теперь футболисту предстоит принять решение, стоит ли ему присоединяться к своему бывшему тренеру в «Челси». Саму «Барселону» предложение лондонцев вполне устраивает.