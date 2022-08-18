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«Челси» предложил 26 миллионов евро за Обамеянга

 
18 Августа 2022 • 09:26 Комментировать
Лидс
...
Челси
21.08 16:00

Лондонский «Челси» предложил каталонской «Барселоне» 26 миллионов евро за 33-летнего форварда Пьера-Эмерика Обамеянга, чей контракт рассчитан до 2025 года. Об этом утверждает близкий к «сине-гранатовым» инсайдер Харард Ромеро.

Напомним, что Обамеянг является ключевой целью «Челси» на замену Тимо Вернеру, который недавно пополнил ряды «РБ Лейпцига». Тухель ранее уже работал с габонцем в дортмундской «Боруссии».

По сведениям источника, теперь футболисту предстоит принять решение, стоит ли ему присоединяться к своему бывшему тренеру в «Челси». Саму «Барселону» предложение лондонцев вполне устраивает.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг Трансферы футбола - лето 2022
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ЛИДС ЧЕЛСИ
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