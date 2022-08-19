«Челси» вчера провёл позитивные переговоры с Обамеянгом, но сделке мешает одна проблема

Лондонский «Челси» вчера провёл позитивные переговоры с нападающим «Барселоны» Пьером-Эмериком Обамеянгом. По информации от журналиста Фабрицио Романо, футболист открыт к переходу, а личные условия не должны стать проблемой.

Тем не менее, сделке мешает сумма трансфера, которую «Барселона» требует у «Челси». По сведениям источника, «сине-гранатовые» хотят получить за 33-летнего габонца 30 миллионов евро, что пока не устраивает «пенсионеров».

Напомним, что Обамеянга в «Челси» хочет видеть лично главный тренер Томас Тухель. Нападающий ранее работал с немцем, когда выступал в Германии за дортмундскую «Боруссию».