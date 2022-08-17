Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бернарду Силва готов остаться в «Манчестер Сити»

 
17 Августа 2022 • 10:40 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Сити
8.50 4.90 1.35
21.08 18:30

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва готов отказаться от перехода в «Барселону» нынешним летом и полностью посвятить себя игре за «горожан», сообщает The Athletic.

По информации источника, в настоящий момент 28-летний португалец сосредоточен на новом сезоне АПЛ и отложил идею о переходе в другой клуб по крайней мере на один сезон. Кроме того, в английском клубе считают, что в скором времени Бернарду Силва будет готов обсудить продление контракта с «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что интерес к полузащитнику проявляет испанская «Барселона», однако руководство «горожан» на намерено отпускать своего лидера менее чем за 100 миллионов евро.

Действующий контракт футболиста с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 80 миллионов евро.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Бернарду Силва Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НЬЮКАСЛ МАНЧЕСТЕР СИТИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Августа
11:55 · Англия. Премьер-лига
Гари Невилл призвал Роналду рассказать всю правду
11:53 · Англия. Премьер-лига
Силва: «Оба своих гола «Тоттенхэм» забил не по правилам»
11:12 · Англия. Премьер-лига
Мерсон: «Роналду больше бы подошёл «Челси», чем Заха» 1
11:00 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» получил сообщение от «МЮ», что сделка по Рабио окончательно сорвалась
10:51 · Англия. Премьер-лига
Нунес уже сегодня подпишет контракт с «Вулверхэмптоном»
10:41 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» положил глаз на хавбека «Брайтона»
10:40 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва готов остаться в «Манчестер Сити»
10:36 · Англия. Премьер-лига
«Реал» нацелился на звёздного бельгийца с ценником 55 миллионов евро
10:27 · Англия. Премьер-лига
Каземиро отказывается переходить в «Манчестер Юнайтед» 1
10:05 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» очень близок к покупке защитника «Челси»
09:54 · Англия. Премьер-лига
Главной целью «МЮ» после неудачи с Рабио стал полузащитник «Реала» 1
09:47 · Англия. Премьер-лига
Гари Невилл - об удалении Нуньеса: «Это был момент безумия»
09:02 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» объявил о покупке игрока «Вильярреала» официально
08:41 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не станет покупать Антони
08:31 · Англия. Премьер-лига
Илон Маск отказался покупать «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем