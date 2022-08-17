Бернарду Силва готов остаться в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва готов отказаться от перехода в «Барселону» нынешним летом и полностью посвятить себя игре за «горожан», сообщает The Athletic.

По информации источника, в настоящий момент 28-летний португалец сосредоточен на новом сезоне АПЛ и отложил идею о переходе в другой клуб по крайней мере на один сезон. Кроме того, в английском клубе считают, что в скором времени Бернарду Силва будет готов обсудить продление контракта с «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что интерес к полузащитнику проявляет испанская «Барселона», однако руководство «горожан» на намерено отпускать своего лидера менее чем за 100 миллионов евро.

Действующий контракт футболиста с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 80 миллионов евро.