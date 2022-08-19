Бускетс решил покинуть «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс настроен уйти из «Барселоны» по окончании сезона.

Руководство каталонского гранда не смогло договориться с ветераном команды ни о продлении контракта на ухудшенных условиях, ни об отсрочке зарплаты – переговоры окончательно зашли в тупик. Согласно сообщениям журналиста Виктора Наварро, 34-летний хавбек собирается отработать до конца свой текущий договор, рассчитанный до лета 2023 года, а затем покинуть «Барселону» в качестве свободного агента.

«Барселона» – единственный клуб в профессиональной карьере Серхио Бускетса. Опорник пополнил ряды первой команды «сине-гранатовых» в 2008 году, проведя с тех пор почти 700 матчей.