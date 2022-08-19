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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бускетс решил покинуть «Барселону»

 
19 Августа 2022 • 21:40 Комментировать (1)
Реал Сосьедад
...
Барселона
3.30 3.60 2.15
21.08 23:00

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс настроен уйти из «Барселоны» по окончании сезона.

Руководство каталонского гранда не смогло договориться с ветераном команды ни о продлении контракта на ухудшенных условиях, ни об отсрочке зарплаты – переговоры окончательно зашли в тупик. Согласно сообщениям журналиста Виктора Наварро, 34-летний хавбек собирается отработать до конца свой текущий договор, рассчитанный до лета 2023 года, а затем покинуть «Барселону» в качестве свободного агента.

«Барселона» – единственный клуб в профессиональной карьере Серхио Бускетса. Опорник пополнил ряды первой команды «сине-гранатовых» в 2008 году, проведя с тех пор почти 700 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Бускетс
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РЕАЛ СОСЬЕДАД БАРСЕЛОНА
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Комментарии (1)
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ARTUR
19 Августа 2022 в 21:57
Вот и Буся свинчивает старой гвардии уже и нет почти .... А новая совсем пока не гвардия , да и на Барсу пока не похожа..
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